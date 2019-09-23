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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Курьер спас ребенка, который хотел выпрыгнуть из окна, поссорившись с мамой

23 сентября 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Молодой парень Бахром  Гуломкадиров подрабатывал курьером в Москве. Он нес заказ по одному из адресов и по пути заметил мальчика, который стоял в оконном проеме. В окне на втором этаже стоял мальчик лет тринадцати. Было слышно, что он ругается с кем-то и угрожает прыгнуть.

Не став долго раздумывать, курьер решил спасать ребенка. Я вообще не думал в этот момент. "Все бросил - рюкзак, самокат - и полез по газовой трубе наверх. Там были и другие люди. Кто-то из прохожих начал мне помогать - подталкивали снизу", - рассказал Бахром "КП".

Как выяснилось, 12-летний паренек поругался с мамой и кричал именно ей. Сам он позже признался, что это был очень глупый поступок и он хотел совершить прыжок на эмоциях. А благодарная мама спасенного подростка позвонила в офис службы доставки и рассказала о поступке курьера.

БИ

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