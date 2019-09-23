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//Общество 13+

Зачем сервис знакомств Tinder анализирует переписку пользователей?

23 сентября 2019, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Эксперты проанализировали алгоритмы сервиса знакомств Tinder и выяснили, что приложение теперь использует усовершенствованную систему ранжирования профилей по привлекательности, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

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Если Вы лайкаете человека с высоким рейтингом привлекательности, то Ваш рейтинг повышается, отмечается в процитированном посте. Если же Вам понравился «нежелательный» персонаж, то рейтинг понижается. И наоборот - чем чаще Вас лайкают более привлекательные пользователи, тем популярнее Вы становитесь для алгоритмов.

Tinder следит, пишете ли Вы сообщения человеку, с которым у Вас произошел мэтч (взаимная симпатия) или продолжаете дальше листать колоду профилей. Есть сведения, что сервис также анализирует Вашу переписку в приложении и если Вы обмениваетесь с собеседником номерами телефонов, то рейтинг обоих синхронно поднимается.

 

ДЦ

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