В Госдуме раскрыли причину нереальности ядерного конфликта между Россией и США

//Общество 13+

23 сентября 2019, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Ядерный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами нереален. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы озвучил Александр Шерин, депутат Госдумы.

Депутат отметил, что война с применением ядерного оружия исключена в принципе. Подобное противостояние приведет к необратимым катаклизмам, они сделают ненужной территорию, которая стала причиной конфликта, процитировало парламентария РИА Новости.

Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный эксперт Юрий Кнутов рассказал об идее американских военных оккупировать Калининград с целью его дальнейшего обмена на Крымский полуостров.