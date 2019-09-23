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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме раскрыли причину нереальности ядерного конфликта между Россией и США

23 сентября 2019, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com
фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Ядерный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами нереален. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы озвучил Александр Шерин, депутат Госдумы.

Эксперт рассказал об идее военных США оккупировать Калининград и обменять его на Крым

Эксперт рассказал об идее военных США оккупировать Калининград и обменять его на Крым

Депутат отметил, что война с применением ядерного оружия исключена в принципе. Подобное противостояние приведет к необратимым катаклизмам, они сделают ненужной территорию, которая стала причиной конфликта, процитировало парламентария РИА Новости.

Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный эксперт Юрий Кнутов рассказал об идее американских военных оккупировать Калининград с целью его дальнейшего обмена на Крымский полуостров.

 

ДЦ

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