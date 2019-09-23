Волжские пивовары влились в День ответственного потребления пива

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23 сентября 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

20 сентября 2019 в России отметили Всемирный день ответственного потребления пива. Это масштабная международная инициатива, ежегодно объединяющая ритейлеров, пивоваров и неравнодушных представителей общественности. Компания AB InBev Efes, по традиции, в пятый раз приняла участие в акции, реализуемой при поддержке Союза российских пивоваров, и провела социальные рейды, направленные на предотвращение случаев продажи алкоголя несовершеннолетним и формирование культуры ответственного потребления в более чем 80 городах России.

Миссия AB InBev Efes – объединять людей, чтобы делать мир лучше. 20 сентября более 3 500 волонтеров, сотрудников и партнеров компании вышли в торговые точки, чтобы лично рассказать продавцам и кассирам о необходимости обязательной проверки документов, подтверждающих возраст, при продаже алкогольной продукции. Для профилактики незаконной продажи алкогольной продукции пивовары разместили на прикассовой зоне и торговом оборудовании специальные стикеры о важности проверки документов и отказе от определения возраста «на глаз» и по внешнему виду покупателя.

Совместные усилия контролирующих органов и пивоваров по профилактике продаж алкоголя несовершеннолетним и обязательной проверке документов уже показали свою эффективность. Однако покупатели по-прежнему не всегда реагируют правильно на отказ в продаже алкоголя при отсутствии подтверждающих возраст документов. Поэтому в этом году кампанию Союза пивоваров России поддержал комик, блогер и актер Илья Шабельников (Satyr). С помощью юмора он объяснил про необходимость этой меры: в видео, посвященном данной теме, он показал самые распространенные типы покупателей алкогольной продукции и верную реакцию со стороны продавца.

Помимо этого, в этом году сотрудники AB InBev Efes провели разъяснительную работу в магазинах разливного пива, которые пользуются высоким спросом среди потребителей. Волонтеры компании разместили специальные наклейки, которые напоминают о трех ключевых направлениях профилактики злоупотребления алкоголем: отказ от вождения автомобиля после употребления алкоголя, предотвращение употребления алкоголя несовершеннолетними и отказ от употребления алкоголя во время беременности и кормления.

AB InBev Efes полностью разделяет стремление Всемирной организации здравоохранения и ООН сократить к 2025 году злоупотребление алкоголем на 10%, для чего ставит перед собой амбициозные глобальные цели по продвижению культуры ответственного потребления:

«Пилотные города»: сократить случаи злоупотребления алкоголем по крайней мере на 10% к концу 2020 года в шести городах и применить лучшие практики в глобальном масштабе к 2025 году.

сократить случаи злоупотребления алкоголем по крайней мере на 10% к концу 2020 года в шести городах и применить лучшие практики в глобальном масштабе к 2025 году. Социальные нормы : оказать влияние на сложившиеся социальные нормы и поведение потребителей, инвестируя не менее 1 млрд долл. США в социально ориентированные проекты и связанные с ними инициативы к концу 2025 года

: оказать влияние на сложившиеся социальные нормы и поведение потребителей, инвестируя не менее 1 млрд долл. США в социально ориентированные проекты и связанные с ними инициативы к концу 2025 года Слабоалкогольное и безалкогольное пиво: добиться того, чтобы слабо- и безалкогольная

продукция составляла к концу 2025 года не менее 20% глобальных объемов компании.

Информация о влиянии алкоголя: разместить к концу 2020 года расширенную информацию на этикетке продукции на всех рынках присутствия и повысить к концу 2025 года уровень знаний о влиянии алкоголя на организм.

Сотрудники филиала AB InBev Efes в г. Волжский поддержали инициативу и вместе с отделом продаж посетили порядка 200 торговых точек в Волгограде и Волжском. Особое внимание было уделено разъяснению законодательных основ, в частности, прав и обязанностей продавцов при реализации алкоголя, в том числе права продавцов запрашивать документы, подтверждающие возраст покупателя, а также варианты поведения продавцов в различных ситуациях.

«Мы гордимся, что Волжский уже в пятый раз участвует в этой международной инициативе. Продвигая культуру ответственного потребления алкоголя, мы активно поддерживаем проекты по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним и профилактике нетрезвого вождения» - отметил Игорь Валерьевич Гайдым, исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский.