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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Путин: распространение рака является вызовом для всего человечества

23 сентября 2019, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com
фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям второго Международного форума онкологии и радиологии заявил, что онкологические заболевания являются вызовом для всего человечества.

По словам российского лидера, чтобы ответить на этот вызов и добиться настоящего прорыва, необходима международная кооперация, которая будет направлена на обмен лучшими клиническими практиками, а также на создание новейших методов лечения.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, Россия в полной мере открыта для такого партнерства.

Напомним, ранее главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн заявил, что за минувшие 10 лет заболеваемость раком в стране увеличилась на 23,7 процента, а смертность практически не изменилась.

ЕТ

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