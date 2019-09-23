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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Асмус призналась в измене мужу? Рассказала об интиме на съемках. Его покажут.

23 сентября 2019, 13:45 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот кадра из трейлера к фильму "Текст"
скриншот кадра из трейлера к фильму "Текст"

Это не пошлость, а реальная жизнь. Такими словами прокомментировала актриса постельную сцену в фильме, который только-только вышел на экран. Кино присвоена категория 18+. В нем показана не только грудь Кристины Асмус, но и сцена настоящего секса.

Это кино о том, как в руки постороннему попал чужой мобильный телефон. Там он обнаруживает самые интимные тайны чужой жизни. Постельная сцена с участием Кристины Асмус была среди видео, которые хранились на телефоне.

Партнером Асмус стал актер Иван Янковский. Постельную сцену снимали, как есть, на телефон, чтобы получилось реалистично. В нем присутствуют крупные планы, голые тела, прыгающая картинка.

«Эту сцену с Иваном Янковским, да и все другие видео из мобильника мы реально снимали на мобильный телефон», — пояснила Кристина Асмус. Ее интервью опубликовала kp.ru: «Все было снято нами — мной и Ваней. Если бы мы тут начали искать какие-то планы, шторки, трусики, монтажные приемы, что-то замазывать, во что бы мы превратились? Если мы говорим про жизнь, то зачем все это? Я вчера на экране увидела жизнь, а не просто посмотрела кино».

Как признался режиссер картины, актрису на постельную сцену с Янковским уговаривать долго не пришлось.

«Она сама хотела, чтобы все было также, как в жизни», — пояснил Клим Шипенко, его слова также цитирует kp.ru: «Нам важно было показать, что владение чужим телефоном открывает доступ ко всем аспектам жизни, и к сексу в том числе, ведь это важная часть нас».

Первого публичного показа картины Асмус боялась. Она не знала, как у режиссера получится, и какой станет реакция зрителя. Уже позднее актриса боялась расспросов: «Я благодарна журналистам сегодня, что на пресс-конференции не было этих глупых вопросов - «А как отреагирует муж, а были ли у вас какие-то разговоры по этому поводу». Я очень этого боялась! Для меня это странно, ведь это часть моей профессии. И для меня это супер-роль, ради такого материала приходят в профессию. Вчера посмотрела фильм и поняла — все не зря. И спасибо, что вы не видите в этом никакой пошлости, а видите реальную жизнь».

Суперроли обычно бывают в блокбастерах. Новый фильм особого ажиотажа у зрителя не вызвал. В реальной жизни муж Кристины Асмус — изрядно располневший Гарик Харламов. А желание «снять все, как в жизни» больше похоже на актерскую романтизацию обычно женской тоски по мужику со спортивной формой тела. У экранного языка есть масса приемов, чтобы показать интимную жизнь героев. Ничего суперважного в реалистичности нет.

В российский прокат картина выйдет в отцензурированном виде. Но на фестивали обещается везти фильм, как есть.

Трейлер фильма с постельными сценами Асмус

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