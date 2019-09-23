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23 сентября 2019, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Специалисты Гидрометцентра России объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с 0:00 до 7:00 вторника, 24 сентября. Такая мера была принята из-за заморозков в регионе.

Метеорологи подчеркнули, что погода грядущей ночью будет опасна из-за высокой вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба, передает Агентство городских новостей "Москва".

По словам синоптика, в ночь на вторник, а также завтрашним утром в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки до минус 3 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней жителям столичного региона не следует ждать снегопадов.