В Москве прошел фестиваль к 100-летию московской службы скорой помощи

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23 сентября 2019, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

В субботу, 21 сентября, в парке «Сокольники» прошел фестиваль, посвященный 100-летию основания московской службы скорой помощи.

Праздник прошел под лозунгом «100 лет спасаем жизни». Ровно сто лет тому назад, 18 июля 1919 года, на заседании коллегии врачебно-санитарного отдела был подписан протокол об организации станции скорой помощи в Москве, а уже 15 октября того же года первая бригада спешила на вызов. С этого дня и ведется отсчет времени службы скорой помощи в столице.

На фестиваль москвичи приходили целыми семьями. На центральной аллее парка их встречала экспозиция ретрои современных автомобилей московской скорой. Специалисты столичного Музея скорой медицинской помощи охотно рассказывали об истории службы и особенностях автомобилей. А один из гостей фестиваля, 72-летний москвич Марат Ильясов, и сам может рассказать об этих машинах. Их модернизация проходила на его глазах.

«Карету скорой помощи начала века я, конечно, не застал, — смеется пенсионер, — а вот ГАЗ М20 и ГАЗ 22Б, «Волгу» видел. Потом были РАФ 977ИМ и РАФ 22031, вот на последней, я помню, врачи приехали спасать мою маму, у нее случился сердечный приступ. Приехали очень быстро — и спасли», - поделился он.

Сегодня на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова работают более 11 тысяч сотрудников, ежедневно в столице дежурят более тысячи бригад.

Как отметил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи столичного Департамента здравоохранения, главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов сегодня врачи Скорой ежегодно помогают примерно 4 млн человек.

«На данный момент в год мы оказываем помощь 4 миллионам пациентов в Москве, — рассказывает. — И, в отличие от зарубежных коллег, наши врачи едут к больным, а не наоборот», - сказал Николай Плавунов.

Помимо концерта, фотозоны, площадки для мастер-классов, детского городка, лектория, выставки рисунков, выступления цирковых артистов и клоунов большой интерес у гостей фестиваля вызвал павильон, где учили оказывать первую медицинскую помощь.

Как отметил старший фельдшер Владимир Взоров, очень важно, чтобы каждый человек умел оказать первую помощь до приезда врачей.

«Каждый должен знать, как остановить кровотечение, что делать при переломе, как провести сердечно-легочную реанимацию. Это необходимо», — подчеркнул медик.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Работа Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова уже 100 лет не прекращается ни на минуту. Сегодня эта станция — крупнейшая в Европе медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь населению.

Ежедневно в едином городском диспетчерском центре станции дежурят около 200 диспетчеров, 65 из которых занимаются приемом звонков по телефону 103. Это фельдшеры и медицинские сестры, имеющие специальное медицинское образование.

В 2012 году время ответа диспетчера станции скорой помощи на звонок составляло 45 секунд, но после внедрения нового цифрового кол-центра уже в 2015 году удалось сократить время ожидания до 11 секунд. Постоянное совершенствование системы позволило достичь среднего показателя ответа диспетчера по телефону в три-четыре секунды. Таким образом, сегодня время ожидания ответа фактически сведено к минимуму.