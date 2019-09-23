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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Стюардесса: не стоит пить чай или кофе на борту самолёта

23 сентября 2019, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Стюардесса Джамила Хардвик рассказала об особенностях поведения на борту самолёта и дала несколько советов пассажирам. По её словам, есть некоторые вещи, которые нужно обязательно сделать во время полёта.

Девушка советует пассажирам протирать откидные столики в самолёте до приёма пищи, потому что на них скапливается большое количество различных бактерий и микробов. Джамила также призналась, что никогда со своими коллегами не пьёт чай или кофе во время рейса. Вода на борту лайнера непригодна для питья, пояснила она.

Стюардесса рассказала, что по закону американские авиакомпании должны стерилизовать трубы только 4 раза в год, поэтому вода находится не в лучшем состоянии, передаёт канал "Insider Edition".

БА

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