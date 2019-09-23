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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Мужчина нанес молотком сожительнице тяжелые телесные повреждения

23 сентября 2019, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчина нанес несколько ударов собственной сожительнице, в результате чего она получила тяжелые телесные повреждения, пишут «Аргументы недели-Крым».

В полицию об инциденте сообщил фельдшер Центральной больницы Красноперекопска, передает пресс-служба крымского главка МВД. Когда 47-летняя местная жительница обратилась в медучреждение, ей диагностировали перелом плечевой кости, который квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Согласно материалам дела, сожители часто выпивали и на этом фоне у них возникали конфликты. После очередной ссоры 41-летний избранник пострадавшей, который прежде был судим, схватился за молоток и несколько раз ударил им женщину.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого как оружие, виновнику грозит до 10 лет колонии.

ГБ

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