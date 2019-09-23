Итоги прошедшей недели в ярких цитатах

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23 сентября 2019, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Якутский шаман Александр Габышев

Замолчал бубен якутского шамана Александра Габышева

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров:









«Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров, — значит беспечно бездействовать. Власть в регионах как никто чувствует нарастающее внутренне недовольство „глубинного народа“, а в Кремле — потенциальную угрозу растянутого на два года движения Габышева в сторону Москвы по депрессивным экономически и социально городам и весям Сибири, Урала, Поволжья не с призывами к участию в фальшивых выборах, но с конкретными лозунгами народовластия и изгнания нынешних „царствующих особ“ из Кремля».

Акт новой войны. Кто атакует арабские нефтевышки









Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр:

"Мы считаем, что Иран несет ответственность за это, поскольку ракеты и беспилотники, ударившие по Саудовской Аравии…, были сделаны в Иране и доставлены Ираном".

Срочные переводы









Глава Росгвардии Виктор Золотов:

«Я бы со своей стороны ну максимум бы дал один год условно (актёру Павлу Устинову). А эти 3,5 года (назначенные Устинову) я бы перевел на Синицу. Вот моя точка зрения».

Минский транзит власти отменяется









Президент Белоруссии Александр Лукашенко: «Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти».

Ректоров вузов, которые списывали диссертации, защищают в ВАК









Глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов:

"Расследование о плагиате в диссертациях ректоров российских вузов отражает мнение «Диссернета». Большая часть фактов в расследовании не являются однозначно признанными ни юридически, ни в академическом сообществе, а выводы о плагиате можно делать только после рассмотрения жалоб в экспертных советах и Президиуме ВАК".

Розовый телефон навёл на студента травлю









Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин:

"В связи с указанным обращением была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице действительно была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что является фактом публичной пропаганды".