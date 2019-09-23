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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Итоги прошедшей недели в ярких цитатах

23 сентября 2019, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Якутский шаман Александр Габышев
Якутский шаман Александр Габышев

Замолчал бубен якутского шамана Александра Габышева 

 Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров:

Итоги прошедшей недели в ярких цитатах

«Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров, — значит беспечно бездействовать. Власть в регионах как никто чувствует нарастающее внутренне недовольство „глубинного народа“, а в Кремле — потенциальную угрозу растянутого на два года движения Габышева в сторону Москвы по депрессивным экономически и социально городам и весям Сибири, Урала, Поволжья не с призывами к участию в фальшивых выборах, но с конкретными лозунгами народовластия и изгнания нынешних „царствующих особ“ из Кремля».

 

Акт новой войны. Кто атакует арабские нефтевышки

Итоги прошедшей недели в ярких цитатах

 Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр:

"Мы считаем, что Иран несет ответственность за это, поскольку ракеты и беспилотники, ударившие по Саудовской Аравии…, были сделаны в Иране и доставлены Ираном". 

 

Срочные переводы

Итоги прошедшей недели в ярких цитатах

Глава Росгвардии Виктор Золотов: 

«Я бы со своей стороны ну максимум бы дал один год условно (актёру Павлу Устинову).   А эти 3,5 года (назначенные Устинову) я бы перевел на Синицу.  Вот моя точка зрения».

 

Минский транзит власти отменяется

Итоги прошедшей недели в ярких цитатах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко: «Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти». 

 

Ректоров вузов, которые списывали диссертации, защищают в ВАК

Итоги прошедшей недели в ярких цитатах

Глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов:

"Расследование о плагиате в диссертациях ректоров российских вузов отражает мнение «Диссернета». Большая часть фактов в расследовании не являются однозначно признанными ни юридически, ни в академическом сообществе, а выводы о плагиате можно делать только после рассмотрения жалоб в экспертных советах и Президиуме ВАК". 

 

 

Розовый телефон навёл на студента травлю

Итоги прошедшей недели в ярких цитатах

Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин:

"В связи с указанным обращением была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице действительно была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что является фактом публичной пропаганды".

ГБ

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

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