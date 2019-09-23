США перебросили боевиков ИГИЛ в Афганистан

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23 сентября 2019, 12:33 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

К переброске в Афганистан исламистов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ причастны спецслужбы Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил глава пятой службы ФСБ РФ Сергей Беседа.

Боевиков перебросили для дестабилизации ситуации в приграничных районах на юге Содружества независимых государств. В дальнейшем Вашингтон планирует использовать исламистов в азиатском направлении.

Заявление прозвучало в ходе казанского саммита. В понедельник в столице Татарстана собрались главы разведывательных ведомств стран СНГ. Форум проходит под председательством директора СВР Сергея Нарышкина.