Продукция АО «НМЗ «Искра» представлена на специализированной выставке

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23 сентября 2019, 12:37 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

Линейку средств инициирования представил АО «Новосибирский механический завод «Искра» на специализированной выставке европейской ассоциации инженеров-взрывников 2019 EFEE World Conference on Explosives and Blasting (Хельсинки).

Организатор — Европейская Федерация инженеров-взрывников (EFEE). В мероприятии приняли участие более 50 компаний.

По итогам восьми месяцев текущего года реализация готовой продукции на экспорт превысила 679 млн рублей, увеличив показатели в сопоставимых ценах аналогичного периода прошлого года на 12,1%.

Помимо российского рынка завод поставляет продукцию предприятиям Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана. По итогам восьми месяцев текущего года наибольшая доля от совокупного объема экспортной продукции приходилась на Казахстан.

Продукция предприятия имеет сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, сертификат соответствия Европейскому стандарту BAM (Германия), допущена к применению в странах Европейского Союза.