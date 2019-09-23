В Кемерово божьи коровки атаковали дома и людей

//Общество 13+

23 сентября 2019, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Кемерово местные жители подняли панику из-за нашествия божьих коровок на жилые дома и квартиры. По словам очевидцев, насекомые садятся на людей, залетают в квартиры и даже облепили стены домов.

Британцы страдают от обилия пауков

Эксперты поспешили успокоить людей, отметив, что в таком поведении нет ничего необычного. Специалисты отметили, что с началом холодного времени года божьи коровки ищут себе убежище. Они сообщили, что насекомые зимуют под карнизами, в дуплах и прочих скрытных местах, сообщают "Вести.ru".

Учёные добавили, что летом божьи коровки активно размножаются, а осенью массово покрывают прогретые стены домов. Насекомые постепенно исчезнут ближе к зиме, пояснили они.