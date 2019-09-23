"Уроки можно не делать", полторы тысячи детей прошли 8 километров под дождем, чтобы помолиться о хороших оценках

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23 сентября 2019, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Екатеринбурге прошёл детский крестный ход. Полторы тысячи детей, в том числе и совсем малыши и на инвалидных колясках, прошли под дождём 8 километров, чтобы помолиться о хороших оценках в начале нового учебного года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)23 Сен 2019 в 3:46 PDT

В Сети недоумевают, может родителям нужно больше заниматься с школьниками, чем устраивать сомнительные шествия. «А учиться они не пробовали?», «Скатываемся к средневековью совсем», «Лучше бы помолились, чтобы он этим взрослым, которые тащат детей неизвестно зачем под дождем, ума дал. Хотя уже, скорее всего, не поможет», «Все теперь задачки можно не решать, диктанты не писать, Боженька обо всем позаботится» , - комментируют новость в Сети.