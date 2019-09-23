"А невесты-то нынче постарели", Росстат определил средний возраст российских дам, стремящихся выйти замуж

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23 сентября 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Росстат определил средний возраст невесты в России. Оказывается, что наибольшее количество женщин выходят замуж в диапазоне от 25 до 34 лет, а еще несколько лет назад замуж под венец шли в основном девочки от 18 до 24.

Как отмечают эксперты, это общемировая тенденция, когда молодые люди получают образование, делают карьеру и лишь потом задумываются о семейной жизни. Но скандальный блогер Лена Миро нашла и еще одно объяснение «постаревшим» невестам.

«В Росстате, конечно, сидят умные люди, но не могут понять, почему произошёл такой перекос. Мозгов ведь нет допереть, что это - вторые браки тех девочек, которые, выйдя замуж в 18-24, потом развелись, а теперь снова собрались в ЗАГС. Уверена, что через 5 лет эта армия неликвида снова изменит средний возраст невест в России в большую сторону. Нет, ну а что? Снова разведутся и - "взамуж"! Не одной же климакс встречать, в самом деле, а лучше вместе с кем-нибудь с кем попало!»- написала она в своем блоге.