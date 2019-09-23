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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Хочешь уехать в США? Вступи в ЛГБТ- сообщество

23 сентября 2019, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Студенту уральского вуза, которого хотели отчислить за членство в ЛГБТ-паблике в соцсети, предложили помощь в получении убежища в США.

"Мама, я гей", популярный российский бьюти-блогер записал свое признание матери и выложил в Сеть

"Мама, я гей", популярный российский бьюти-блогер записал свое признание матери и выложил в Сеть

 

Пару дней назад молодой человек рассказал, что проректор его вуза потребовал от него забрать документы из‑за подписки на ЛГБТ‑паблик. По словам студента, проректор УГЭУ Роман Краснов сказал, что он «порочит имя института» и наличие девушки не доказывает, что молодой человек — не гей. Краснов также обратил внимание на розовый мобильный телефон учащегося. Проректор отправил студента собирать характеристики из школы и с работы, чтобы принять решение, гей он или нет, пишет «УралИнформБюро».

В Сети тут же схему эмиграции «нарисовали»:
Вступаешь в паблик
В ВУЗЕ это видят
Говорят, что отчислят
Сваливаешь в США

БИ

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