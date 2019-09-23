В Челябинске показали войны сразу трех эпох

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23 сентября 2019, 11:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинске прошел военно-исторический фестиваль «Челябинские герои». На его площадке зрителям показали сразу три реконструкции боёв ХХ века, в которых участвовали жители города: Гражданская война, Великая Отечественная и конфликт в Афганистане.

Стартовал фестиваль 21 сентября. Началом его стала военно-спортивная игра «Зарница» для участников школ и области. Темой игры была Великая Отечественная война. Школьников провели по ряду интерактивных площадок, на которых им объясняли особенности жизни бойцов на фронте. Финалом стало преодоление полосы препятствий: дети бегали, кололи штыком чучело, рубили саперной лопаткой, метали учебную гранату. А потом состоялось награждение лучшей команды. После этого учащимся, а также другим зрителям, была показана реконструкция боя 1944 года. Во второй день прошло сразу две реконструкции. Утром произошло нападение моджахедов на колонну советской техники. Подразделение Советской Армии на бронетранспортерах отбивало эту атаку. А после обеда был показан эпизод боя 1919 года. Части Красной Армии штурмовали занятые белыми частями городское предместье. На протяжении двух дней на фестивале работал целый ряд выставок и интерактивных площадок. Их мог посетить любой желающий совершенно бесплатно. Зрители очень активно фотографировались с участниками реконструкций, одетыми в костюмы и мундиры разных эпох.

Фестиваль проходил 21 и 22 сентября. Его организаторами выступили военно-исторические клубы «Дивизион» и «Серебряный единорог». Помощь им оказало Челябинское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Информационным партнером выступил медиахолдинг «Гранада пресс». В мероприятии приняли участие более двадцати общественных организаций Челябинска и Челябинской области. Для участия в фестивале съехались представители военно-исторических клубов Урала.