Синоптики: снегопады Москве пока не грозят

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23 сентября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Синоптики утром в понедельник, 23 сентября, сообщили радостную новость. По их словам, снегопады Москве пока не грозят, несмотря на то, что в ряде областей Российской Федерации они уже прошли.

Эксперты центра погоды "Фобос" отметили, что в ближайшие три дня в столице России не будет ни ливней, ни снегопадов. Сегодня столбики термометров будут показывать плюс 6 градусов по Цельсию, а в среду в Москве потеплеет до плюс 9 градусов, передает "Росбалт".

Метеорологи подчеркивают, что температурные показатели в городе в настоящий момент намного ниже климатической нормы для сентября.