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В Госдуме оценили решение о сокращении госслужащих с 2020 года

23 сентября 2019, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил решение о сокращении числа госслужащих в России.

Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

Ранее Минфин анонсировал реформу в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению количества госслужащих в течение нескольких лет. Данный процесс начнется с 2020 года.

Гутенев в беседе с RT отметил, что данное предложение не является новым, но подчеркнул, что эта инициатива не теряет своей актуальности. По его словам, оптимизация числа чиновников необходима для увеличения зарплат при сохранении фонда оплаты труда, а также для снижения административного давления и различных барьеров. Парламентарий убежден, что такие идеи "найдут понимание".

ЕТ

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