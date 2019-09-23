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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

На Урале выпал первый снег

23 сентября 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В понедельник, 23 сентября, несколько городов Свердловской области засыпало снегом. Отмечается, что температура воздуха в регионе составляет + 1 градус тепла, но, по данным синоптиков, ощущается, как - 1.

Согласно источнику, первый снег выпал в Екатеринбурге, Новоуральске, Ревде, Первоуральске. Жители оставляются в Сети комментарии, что уже готовы "встречать зимушку", пишет URA.RU.

Уточняется, что мокрый снег падает с крыш, моментально превращаясь в капли дождя.

Пользователи начали выкладывать в Сеть фотографии зимнего пейзажа, делясь своими впечатлениями от погоды: "зима шаловливо дует свои снежинки".

 
 
 
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Публикация от Бабушка Мозес (@peasantmozes)22 Сен 2019 в 9:34 PDT

БА

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