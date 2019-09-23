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На Урале выпал первый снег
23 сентября 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 23 сентября, несколько городов Свердловской области засыпало снегом. Отмечается, что температура воздуха в регионе составляет + 1 градус тепла, но, по данным синоптиков, ощущается, как - 1.
Согласно источнику, первый снег выпал в Екатеринбурге, Новоуральске, Ревде, Первоуральске. Жители оставляются в Сети комментарии, что уже готовы "встречать зимушку", пишет URA.RU.
Уточняется, что мокрый снег падает с крыш, моментально превращаясь в капли дождя.
Пользователи начали выкладывать в Сеть фотографии зимнего пейзажа, делясь своими впечатлениями от погоды: "зима шаловливо дует свои снежинки".
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