На Урале выпал первый снег

//Общество 13+

23 сентября 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В понедельник, 23 сентября, несколько городов Свердловской области засыпало снегом. Отмечается, что температура воздуха в регионе составляет + 1 градус тепла, но, по данным синоптиков, ощущается, как - 1.

Согласно источнику, первый снег выпал в Екатеринбурге, Новоуральске, Ревде, Первоуральске. Жители оставляются в Сети комментарии, что уже готовы "встречать зимушку", пишет URA.RU.

Уточняется, что мокрый снег падает с крыш, моментально превращаясь в капли дождя.

Пользователи начали выкладывать в Сеть фотографии зимнего пейзажа, делясь своими впечатлениями от погоды: "зима шаловливо дует свои снежинки".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бабушка Мозес (@peasantmozes)22 Сен 2019 в 9:34 PDT