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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Предсказан возможный военный ответ России в случае удара НАТО по Калининграду

23 сентября 2019, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com
фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

В США рассказали, что станет одной из главных целей в случае войны с Россией

В США рассказали, что станет одной из главных целей в случае войны с Россией

На минувшей неделе американский генерал Джеффри Харриган заявил, что российский эксклав станет одним из первых целей НАТО, если начнется конфликт с Москвой.

В материале, подготовленном авторами издания «Русская весна», говорится, что в случае атаки на Калининград ответный огонь по противнику будут вести средства ПВО Балтийского флота и противокорабельные комплексы «Бастион» и «Бал». Также руководство РФ может принять решение об ударе ядерными боеголовками по командным пунктам НАТО.

 

ДЦ

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