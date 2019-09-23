Предсказан возможный военный ответ России в случае удара НАТО по Калининграду

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23 сентября 2019, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

На минувшей неделе американский генерал Джеффри Харриган заявил, что российский эксклав станет одним из первых целей НАТО, если начнется конфликт с Москвой.

В материале, подготовленном авторами издания «Русская весна», говорится, что в случае атаки на Калининград ответный огонь по противнику будут вести средства ПВО Балтийского флота и противокорабельные комплексы «Бастион» и «Бал». Также руководство РФ может принять решение об ударе ядерными боеголовками по командным пунктам НАТО.