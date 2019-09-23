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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Донцова вспомнила, как ей дали два месяца жизни после выявления рака

23 сентября 2019, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Известная писательница Дарья Донцова вспомнила, как врачи, диагностировав у нее рак, заявили, что жить ей осталось два месяца. По словам автора детективных романов, у нее тогда случилась истерика.

Дарья вспомнила, как пришла домой и посмотрела на новые занавески, которые сшила сама. Писательница решила, что после ее кончины новая жена ее супруга непременно их поменяет. По словам женщины, именно шторы заставили ее бороться со смертельным заболеванием, передает teleprogramma.pro.

Донцова подчеркнула, что ее лечение было длительным и тяжелым, однако ей удалось победить онкологию. Дарья призывает всех, кто столкнулся с этой болезнью, не унывать и собраться с силами.

ЕТ

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