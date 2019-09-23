Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

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23 сентября 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года в России начнется проведение реформы в сфере госуправления. По ее словам, грядет масштабное сокращение госслужащих.

Нестеренко отметила, что если отказаться от этого шага, то зарплаты чиновников в будущем будут индексировать только на уровень инфляции. Это объясняется тем, что для увеличения оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется изыскать дополнительные 100 миллиардов рублей в год, передает РИА "Новости".

Уточняется, что сокращение числа чиновников будет проводиться в два этапа: на первом это случится автоматически, а второй этап предполагает структурное совершенствование госаппарата.