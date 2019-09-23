Синоптики сообщили, что похолодание в центральной России может прекратиться

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23 сентября 2019, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о погоде, которая ожидает россиян в ближайшее время. Эксперт объяснила, стоит ли ожидать потепление в Центральном Федеральном округе.

Паршина отметила, что всю текущую неделю в центральной части России будет прохладно. По её словам, подобные климатические условия характерны для октября.

Специалист отметила, что с понедельника по четверг температура в центре страны составит от +6 до +11 градусов, а ночью - от -3 до +3. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, пишет "РГ".

" Самое теплое место на карте России на этой недели - это Черноморское побережье в районе Сочи и Туапсе ... Дневные температуры будут достигать 25-26 градусов. Да и ночи довольно теплые - плюс 16-18 градусов", - отметил эксперт.

В Москве температура воздуха 23 сентября составит 7 - 9 градусов, по области 5-10 градусов. Ветер северо-западный, местами с порывами 12-17 м/с. Местами осадки. Со вторника по четверг в столице прекратятся осадки, а к выходным стоит ожидать потепление на пару градусов, но значения средней суточной температуры на 4-5 градусов будет ниже климатической нормы.