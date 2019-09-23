Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Синоптики сообщили, что похолодание в центральной России может прекратиться

23 сентября 2019, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о погоде, которая ожидает россиян в ближайшее время. Эксперт объяснила, стоит ли ожидать потепление в Центральном Федеральном округе.

Паршина отметила, что всю текущую неделю в центральной части России будет прохладно. По её словам, подобные климатические условия характерны для октября. 

Специалист отметила, что с понедельника по четверг температура в центре страны составит от +6 до +11 градусов, а ночью - от -3 до +3. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, пишет "РГ".

" Самое теплое место на карте России на этой недели - это Черноморское побережье в районе Сочи и Туапсе ... Дневные температуры будут достигать 25-26 градусов. Да и ночи довольно теплые - плюс 16-18 градусов", - отметил эксперт.

В Москве температура воздуха 23 сентября составит 7 - 9 градусов, по области 5-10 градусов. Ветер северо-западный, местами с порывами 12-17 м/с. Местами осадки. Со вторника по четверг в столице прекратятся осадки, а к выходным стоит ожидать потепление на пару градусов, но значения средней суточной температуры на 4-5 градусов будет ниже климатической нормы.

БА

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан