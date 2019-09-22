В РПЦ сочли недопустимым бить детей за мат по совету священника

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22 сентября 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

По словам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе высказывание отца Дмитрия Смирнова стоит расценивать как шутку, высказанную в живом общении. Священник рассказал, как "ударом по роже" отучил воспитанника от мата

По его словам, отец Дмитрий известен своими яркими сравнениями. И для людей, которые знают его лично, эта фраза воспринимается как шутка: Смирнов в реальной жизни очень мягкий, добрый и отзывчивый человек.

В Русской православной церкви отметили, что всегда выступают против методов воспитания, которые могут унизить достоинство ребенка или причинить вред его здоровью. Совет "дать по роже" ребенку не следует воспринимать всерьез.

Как уже сообщали АН, ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что, если увещевания ребенка в том, что не следует ругаться матом, не помогают, то можно "дать по морде и все, лечится мгновенно".