"Когда закончились аргументы"

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23 сентября 2019, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Царапкин

Вечером 18 сентября на севере Москвы было совершено покушение на известного столичного юриста и предпринимателя Александра Царапкина. Он хорошо знаком нашей редакции по своим правовым статьям и заметкам в различных СМИ.

Как удалось выяснить «АН», покушение связано непосредственно с профессиональной деятельностью Царапкина. Как пояснил сам Александр Евгеньевич, нападение произошло в районе метро «Аэропорт» около 23:00. Юрист шёл к своему автомобилю, когда к нему подошли трое мужчин и в грубой форме потребовали отказаться от выполнения контракта, по которому Царапкин защищает интересы одного из своих клиентов. Когда они в ответ услышали отказ, то внезапно напали на юриста, нанеся ему множественные незначительные повреждения, после чего скрылись.

Сам Александр Царапкин называет этот инцидент провокацией и считает проявлением слабости своих оппонентов:

«Мы с коллегами никогда не пасовали перед подобными выходками и в состоянии ответить агрессорам, но более действенным методом. Зачастую отстаивая интересы клиента, сам попадаешь в центр конфликта. А когда речь идёт о больших деньгах, оппоненты не брезгуют использовать даже грязные методы. Я уже не раз сталкивался с различным проявлением агрессии со стороны оппонентов в свой адрес, но страха или сомнений в выбранной позиции никогда не испытываю. Это, наверное, уже профессиональная деформация. Подобные провокации являются неотъемлемой частью нашей работы. Я с коллегами занимаюсь неоднозначными и сложными проектами, поэтому порой и сам становлюсь мишенью для другой стороны.

К произошедшему инциденту я отношусь философски – он внёс коррективы в мой будничный график, но не заставит сменить вектор или отказать клиенту в защите. Наоборот, это сигнал о том, что у оппонента закончились аргументы, раз он перешёл к такому варварскому способу отстаивания своих интересов. Значит мы на правильном пути и наша победа уже не за горами», – пояснил юрист нашему изданию.