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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Туристов заблокировали в отеле Туниса из-за неоплаченных туров

22 сентября 2019, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Администрация одного из отелей на курорте Хаммамет в Тунисе Les Orangers beach resort не отпускает британских туристов из опасений невыплат от старейшей британской туристической компании.

Работники отеля не выпускают клиентов турфирмы Thomas Cook из здания, поскольку опасаются, что находящаяся в настоящий момент на грани банкротства компания не сможет выплатить оставшуюся задолженность.

Сотрудники гостиницы Les Oranges закрыли все выходы с территории отеля, отключили сеть Wi-Fi и наотрез отказались пускать на территорию автобусы, которые приехали, чтобы отвезти туристов в аэропорт.

Как рассказал Daily Mail один из постояльцев: "Мы не можем выйти. Это захват заложников как он есть". Из-за своих опасений персонал отеля требует от туристов повторной оплаты путевок - лично в руки.

АС

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