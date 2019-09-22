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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Политолог рассказал, почему немцы тоскуют о России

22 сентября 2019, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Немецкий журналист Доминик Калус рассказал об особенностях жизни в России и сравнил их с европейскими реалиями, сообщает портал Ostexperte.de.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН выделил главное преимущество жизни в славянских странах, прежде всего, в России, в глазах европейцев: "В славянских странах, в России люди более открытые – это верно, и я не буду спорить с коллегой. Очень хорошо, что человек поехал в Россию и пересказал свои впечатления".

АГ

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