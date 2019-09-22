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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Экономисты заверили, что россиянам не стоит ждать «четырехдневки»

22 сентября 2019, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это не нужно. Как бы не пришлось работать больше за меньшие деньги, передаёт КП.

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«В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы в России, скорее, стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени», - рассказали в РАНХиГС.

Эксперты отметили, что в ближайшие годы россияне могут и не надеяться на появление третьего выходного дня в неделю. При этом специалисты предполагают, что нынешнее поколение может дождаться 35-часовой рабочей недели, при этом не теряя в деньгах.

АБ

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