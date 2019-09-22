Экономисты заверили, что россиянам не стоит ждать «четырехдневки»

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22 сентября 2019, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это не нужно. Как бы не пришлось работать больше за меньшие деньги, передаёт КП.

Россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск

«В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы в России, скорее, стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени», - рассказали в РАНХиГС.

Эксперты отметили, что в ближайшие годы россияне могут и не надеяться на появление третьего выходного дня в неделю. При этом специалисты предполагают, что нынешнее поколение может дождаться 35-часовой рабочей недели, при этом не теряя в деньгах.