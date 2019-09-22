Экологический фестиваль в Парке Горького собрал более 30 тысяч гостей

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22 сентября 2019, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

moscowchanges.ru

Свыше 30 тыс. человек посетили Первый московский экологический фестиваль, который состоялся 21 сентября в Парке Горького. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили организаторы фестиваля -Всероссийское общество охраны природы.

«В Парке Горького завершили работу все площадки Первого московского экологического фестиваля. Его посетили более 30 тыс. человек», - сказали организаторы.

Перед гостями выступили: дуэт «Две Маши», Ольга Бузова, «Дискотека Авария», IOWA, Елена Темникова, Swanky Tunes и другие музыкальные исполнители.

Фестиваль проходил в поддержку общероссийской кампании «Сохраним лес», стартовавшей в середине сентября, в рамках которой до конца октября в российских регионах планируется высадить 30 млн саженцев. В рамках фестиваля можно было высадить дерево онлайн. На специальной площадке в рамках экофестиваля через онлайн-платформу можно было выбрать регион, вид саженца и назвать его своим именем или подарить другу, получив соответствующий сертификат. Отдельная программа была и для маленьких гостей фестиваля: детские мастер-классы и игры экологической направленности. Также актер и режиссер Владимир Машков провел встречу в лектории Первого московского экологического фестиваля, в рамках нее все желающие сгенерировали более тысячи проектных экологических идей, касающихся сохранения и восстановления лесов, улучшения жизни горожан, работы предпринимателей и функционирования государства в контексте экологии.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фестиваль был организоан в поддержку общероссийской кампании «Сохраним лес», стартовавшей в середине сентября, в рамках которой до конца октября планируется высадить 30 млн саженцев в российских регионах. Активное участие в кампании принимают молодежные и волонтерские организации, деятели культуры, известные спортсмены, популярные исполнители.

Программа экофестиваля среди прочего предполагала очистку дна и берега Москва-реки от мусора водолазами и волонтерами, 10 тыс. идей для экологического будущего России, мастер-классы по апсайклингу (переделке) футболок, росписи экосумок и плетению авосек, экологические лайф-хаки, все о Zero Waste и «медленной» моде. У участников была возможность обучиться эко-волонтерству и прямо на месте провести замеры качества воды, воздуха и радиационного фона на специальном экопосту ВООП, посмотреть пожарную технику и почувствовать себя настоящим лесным пожарным на стендах «Авиалесоохраны".



