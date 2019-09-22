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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Священник рассказал, как "ударом по роже" отучил воспитанника от мата

22 сентября 2019, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов признался, что однажды «дал по роже» своему воспитаннику за то, что тот ругался матом.

Смирнов отметил, что лучше не прибегать к физическому насилию, а добиваться, чтобы человек сам для себя решил отказаться от нецензурной лексики. При этом протоиерей пошутил, что если увещевания не помогают, то можно «дать по морде и все, лечится мгновенно», передаёт «Московский комсомолец».

Священник заявил, что нет смысла использовать бранные слова, если в русском языке существует более 500 тысяч прекрасных литературных слов. «Лучше стихи сочинять, чем говорить на языке, на котором говорит всякая пьянь, ворье и наркоманы», - подчеркнул священник.

АБ

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