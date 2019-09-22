В Хабаровске хотят сделать специальное такси для гостей из Китая

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22 сентября 2019, 12:33 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске в качестве пилотного проекта предложили запустить специальное такси, предназначенное для китайских пассажиров.

Предложение было сделано в рамках Дальневосточного транспортного форума Общественным Советом по развитию такси в регионах РФ. Предполагается, что в случае удачного опыта, проект можно будет масштабировать на весь Дальний Восток. Председатель Совета Ирина Зарипова отметила, что при важности туристического потока в макрорегион необходимо попробовать запустить пилотный проект туристического такси.

Новый вид такси предложено брендировать надписями на китайском языке, а водителей обучить китайскому языку – разговорным фразам. По информации замдиректора департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Николая Ганчихина, в 2018 году в ДФО количество прибывших иностранных туристов почти приравнялось к 900 тысячам. И в основном среди них граждане Поднебесной. Главные проблемы – нехватка гидов и недоступность такси для китайских туристов.