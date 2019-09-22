Родителям погибших на пожаре детей вручили посмертные награды

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22 сентября 2019, 12:29 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Глава СКР Александр Бастрыкин выразил свои соболезнования и передал медали «Доблесть и отвага» родителям Алексея Мартыненко из Хабаровского края и Святослава Юшкова из Карелии.

Церемония состоялась в Великом Новгороде. 10-летний Алексей Мартыненко при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» помогал своим друзьям выбираться из огня. Мальчик получил сильнейшие ожоги и скончался в больнице. Ранее Алексей посмертно был награжден орденом Мужества «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Алексей Мартыненко учился в пятом классе школы города Комсомольск-на-Амуре.

Святослав Юшков погиб в августе, пытаясь спасти из горящей бани своего дедушку.