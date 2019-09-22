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Экипажу аварийно севшего в Жуковском самолёта вручили ключи от квартир

22 сентября 2019, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети
фото: соцсети

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Согласно источнику, члены экипажа получили ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье. Известно, что квартиры находятся в одном подъезде, но на разных этажах. В комнатах установлена необходимая мебель и бытовая техника, передаёт РИА Новости со ссылкой на Департамент информполитики области.

"Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание", - отметил командир воздушного судна Дамир Юсупов.

Напомним, что инцидент произошёл 15 августа. Пилот посадил самолёт в кукурузном поле из-за столкновения со стаей птиц. Лайнер совершил жесткую посадку с выключенными двигателями. Были спасены 226 человек.

БА

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

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