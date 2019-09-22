Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре в воскресенье

22 сентября 2019, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В МЧС сообщили, что в воскресенье, 22 сентября, москвичей ожидает мокрый снег и сильный ветер. Отмечается, что порывы ветра начнут усиливаться с 9.00 до 21.00 до 22 метров в секунду. 

МЧС предупреждает жителей Подмосковья о снеге

МЧС предупреждает жителей Подмосковья о снеге

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного скандинавского циклона 22 сентября местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега", - сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

Представители экстренных служб в связи с непогодой рекомендуют водителей парковать автомобили вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в воскресенье могу выпасть умеренные осадки, в том числе мокрый снег.

БА

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан