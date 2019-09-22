Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре в воскресенье

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22 сентября 2019, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В МЧС сообщили, что в воскресенье, 22 сентября, москвичей ожидает мокрый снег и сильный ветер. Отмечается, что порывы ветра начнут усиливаться с 9.00 до 21.00 до 22 метров в секунду.

МЧС предупреждает жителей Подмосковья о снеге

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного скандинавского циклона 22 сентября местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега", - сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

Представители экстренных служб в связи с непогодой рекомендуют водителей парковать автомобили вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в воскресенье могу выпасть умеренные осадки, в том числе мокрый снег.