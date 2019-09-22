Названы наиболее частые причины смерти россиян в Турции

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22 сентября 2019, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков рассказал о причинах, из-за которых участились случаи с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции.

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Марков выделил невнимательность россиян на улицах городов, неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жарком климате и состояние здоровья, в том числе хронические заболевания и возраст. По его словам, необходимо заранее проводить инструкцию о правилах безопасности в поездке или транслировать причины несчастных случаев по телевидению, передаёт РИА Новости.

"Нужно обращать внимание россиян на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре ... Предупреждать о том, что в Турции при переходе улицы важно проявлять повышенную осторожность, точно нужно", - пояснил он.

Генсек считает, что туристы привыкли чувствовать себя защищёнными на российских пешеходных дорогах, поэтому участились случаи ДТП.

"Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случиться. Нужно взять за правило, исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару даже на отдыхе. Немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени", - напомнил Марков, отметив, что "наши" после водки сразу отправляют на подвиги.