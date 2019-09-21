Instagram продолжит тестировать механизмы цензуры

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21 сентября 2019, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Социальная сеть Instagram продолжит испытывать механизмы цензуры. На этот раз ресурс хочет «защитить» подростков от рекламы пластической хирургии и продуктов для похудения, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Недавно проведенное исследование пользователей сети в возрасте 14-24 лет показало, что Instagram сильнее других платформ оказывает негативное влияние на их психическое состояние.

Активное продвижение на платформе диетического чая, биодобавок и косметических операций лидерами мнений и знаменитостями (например, сестрами Кардашьян) побудило Instagram к радикальным мерам. Теперь если сообщения с описанием подобной продукции и услуг будут содержать, например, купон на скидку или сопровождаться ценой, дети до 18 лет их не увидят, а в некоторых случаях сообщения могут быть полностью удалены.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что звездой Instagram стал улыбающийся еж.