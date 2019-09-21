Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Instagram продолжит тестировать механизмы цензуры

21 сентября 2019, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Социальная сеть Instagram продолжит испытывать механизмы цензуры. На этот раз ресурс хочет «защитить» подростков от рекламы пластической хирургии и продуктов для похудения, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Улыбающийся ежик стал настоящей звездой Instagram

Улыбающийся ежик стал настоящей звездой Instagram

Недавно проведенное исследование пользователей сети в возрасте 14-24 лет показало, что Instagram сильнее других платформ оказывает негативное влияние на их психическое состояние.

Активное продвижение на платформе диетического чая, биодобавок и косметических операций лидерами мнений и знаменитостями (например, сестрами Кардашьян) побудило Instagram к радикальным мерам. Теперь если сообщения с описанием подобной продукции и услуг будут содержать, например, купон на скидку или сопровождаться ценой, дети до 18 лет их не увидят, а в некоторых случаях сообщения могут быть полностью удалены.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что звездой Instagram стал улыбающийся еж.

 

ДЦ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…

//новости ан