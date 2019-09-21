Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Диетолог: Чем заменить резко подорожавшую рыбу

21 сентября 2019, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В России увеличились оптовые цены на рыбу из-за снижения улова. Оптовые цены на дальневосточную горбушу, выловленную в этом году на Дальнем Востоке, выросли на 30%, а кета подорожала в Центральной России на 47%, сообщает РБК со ссылкой на данные Минсельхоза.

Диетолог Алексей Ковальков рассказал в эфире НСН, что рыба — это белок, и белок также можно получить из других продуктов: "Вегетарианцы получают белок из бобовых. В рыбе, конечно, очень много микроэлементов, которые необходимы. Но в корм курицы входит рыба, поэтому все микроэлементы она усваивает".

АГ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…

//новости ан