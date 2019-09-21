Диетолог: Чем заменить резко подорожавшую рыбу

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21 сентября 2019, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В России увеличились оптовые цены на рыбу из-за снижения улова. Оптовые цены на дальневосточную горбушу, выловленную в этом году на Дальнем Востоке, выросли на 30%, а кета подорожала в Центральной России на 47%, сообщает РБК со ссылкой на данные Минсельхоза.

Диетолог Алексей Ковальков рассказал в эфире НСН, что рыба — это белок, и белок также можно получить из других продуктов: "Вегетарианцы получают белок из бобовых. В рыбе, конечно, очень много микроэлементов, которые необходимы. Но в корм курицы входит рыба, поэтому все микроэлементы она усваивает".