Эксперты рассказали, кто сможет не платить штрафы ГИБДД

//Общество 13+

21 сентября 2019, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Жителям России разрешат не выплачивать долги по административным штрафам (в том числе в ГИБДД и по налогам, после прохождения процедуры личного банкротства). Соответствующий проект закона рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Юристы, в свою очередь, рассказали в эфире НСН, что рассмотренный проект поправок пока что не проработан до конца: "Это план внесения поправок в Бюджетный кодекс. То есть пока непонятно, он пройдет или нет. Это пока благие пожелания. Выглядят они достаточно сложно. Потому что статью 199, наказывающую за уклонение от уплаты налогов, никто не отменял".