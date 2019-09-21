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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России упали продажи косметики и парфюмерии

21 сентября 2019, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Рынок косметики и парфюмерии в стране падает второй год подряд, сообщает исследовательская компания GfK. По ее данным, сейчас сетевые магазины пытаются удержать покупателей за счет промоакций.

Согласно исследованию, за год с июля 2018 года по июнь 2019-го продажи снизились по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 1,6 процента в натуральном выражении и на 2,1 процента - в денежном.

Продажи декоративной косметики (тушь, губная помада, тональный крем и т.д.) снизились на 6% в натуральном выражении и на 8% - в денежном. Сильнее всего упали продажи лака для ногтей - 16 и 15% соответственно.

На уровне прошлого года оказались показатели средств по уходу за волосами. Продукция возглавила список по общему объему продаж. На эту категорию приходится около 1/4 всех расходов россиян на косметику и парфюмерию.

АС

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