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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

На Украине спецназ разогнал участников блокады состава с углем из России

21 сентября 2019, 16:53 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот facebook-видео разгона акции
скриншот facebook-видео разгона акции

Полиция разогнала участников акции, в которой был заблокирован железнодорожный состав из России. Несколько десятков человек были задержаны. Среди них первый командир батальона националистов «Донбасс» Семен Семенченко.

О задержаниях сообщили сами участники акции. Львовская полиция пока не выступила с официальным сообщением на эту тему. Правоохранительные органы пока ограничиваются лишь предупреждением, которые было опубликовано ранее.

«В Сокальское отделение полиции поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию», — опубликовала сообщение пресс-служба полиции Львовской области.

Как оказалось, инициатором акции стал некий «Штаб блокады торговли с оккупантами». На его странице в Facebook опубликовано видео разгона участников блокады. На нем полицейские выстраиваются в цепь, а потом оттесняют толпу. На некоторых кадрах виден эпизод с задержаниями особо агрессивных активистов.

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