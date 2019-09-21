Всероссийский проект «День Армии» стартовал в Музее Победы

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21 сентября 2019, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Музее Победы при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, РИА «Армия России» стартовал всероссийский проект «Дни Армии». В рамках проекта к 75-летию со Дня Великой Победы в музее состоялась церемония открытия зала военного кино, в котором все желающие могут ознакомиться с историей Великой Отечественной Войны.

«Наша общая задача, наш долг сделать так, чтобы люди знали правду, такой, какой она была и есть. И этому, в том числе будет способствовать наш кинозал, в котором открываются «Дни Армии» – сказал заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов на открытии зала военного кино.

Узнать больше о таких выдающихся личностях, как Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, Маршал Советского Союза Александр Василевский и Маршал Советского Союза Георгий Жуков можно будет не только на больших экранах кинозала, но и в фойе кинотеатра, где будут проходить фотовыставки.

«Мы должны рассказывать о Великой Отечественной войне, рассказывать о героизме наших дедов, прадедов, о цене Победы. Той Победы, которая дала нам возможность сегодня жить, трудиться, работать на благо нашей Родины» – отметил Андрей Картаполов.

Бесплатный показ документальных и художественных фильмов, связанных с событиями Истории Отечества, например, этапами Берлинской операции или Сталинградской битвы будет проходить для посетителей Музея Победы каждую субботу.