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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Девочка из Башкирии с деформированным лицом будет доставлена в Москву для операции

21 сентября 2019, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Маленькую девочку из башкирского села с деформированным лицом и сросшимися пальцами доставят в Москву на операцию. Ранее ребенка, которого отказались брать в детский сад, признали инвалидом.
 
Власти Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка с деформированным лицом

Власти Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка с деформированным лицом

 
В прокуратуре Башкирии отметили, что после выписки из роддома девочка регулярно осматривалась медиками. Сейчас двухлетняя малышка проходит все необходимые обследования в рамках проведения профилактических медицинских осмотров.
 
Как сообщает РИА "Новости", 23 сентября ребенок будет госпитализирован в уфимскую больницу, где будут проведены все необходимые консультации. Решается вопрос о направлении юной пациентки в профильный федеральный центр для оказания ей высокотехнологической медицинской помощи.
ЕТ

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