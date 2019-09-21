Девочка из Башкирии с деформированным лицом будет доставлена в Москву для операции

Маленькую девочку из башкирского села с деформированным лицом и сросшимися пальцами доставят в Москву на операцию. Ранее ребенка, которого отказались брать в детский сад, признали инвалидом.

В прокуратуре Башкирии отметили, что после выписки из роддома девочка регулярно осматривалась медиками. Сейчас двухлетняя малышка проходит все необходимые обследования в рамках проведения профилактических медицинских осмотров.