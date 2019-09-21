В Белоруссии испугались роста зарплат

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21 сентября 2019, 13:25 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот странички с публикацией в белорусских СМИ

Лишний рост заработных плат в Беларуси подстегивает инфляцию. С таким заявлением выступил замначальника одного из управлений белорусского Нацбанка Михаил Демиденко. Официальный Минск пока не намерен предпринимать какие-либо действия.

Рост зарплат в Белоруссии назван опасным. На фоне снижения темпов экономики это приведет к росту инфляции.

«Мы не можем позволить себе излишний рост заработных плат, так как видим, что сейчас они имеют несколько проинфляционное давление», — заявил Михаил Демиденко.

По словам экономиста, в нынешнем году зарплаты в Белоруссии в среднем выросли на 7 процентов. Это не критично. Поэтому Нацбанк официального Минска не будет реагировать на него.

Если зарплаты вырастут еще больше, то это подстегнет инфляцию в Белоруссии.