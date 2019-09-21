Откуда на Руси пьянство пошло?

//Общество 13+

21 сентября 2019, 13:15 [«Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

Вопреки бытующему мнению, что русские, мол, еще в Древней Руси были горазды выпить хмельного, чтобы расслабиться и отдохнуть, все было несколько иначе. Да, наш брат испокон веков пил медовуху, пиво и брагу. Варили напитки для себя, часто семьями поэтому и назывались они мирской бражкой или мирским пивом. В X веке из Византии пришло вино.

Но пил народ нечасто и с умом, исключительно на княжеских пирах, игрищах, после побед в битве, на днях рождения или поминальных тризнах. Заметим, что все эти напитки не столько пьянили, сколько бодрили и подавались только в небольших количествах как дополнение к щедрой трапезе. По свидетельствам историков, процесс пития значительно отличался от современного: в чарку наливали напиток и пускали по кругу. Причем каждый мог сделать только один или два глотка. Более того, русский уклад жизни в те времена не терпел времени для пьянства. Даже иностранцы отмечали отличительную черту наших предков: они были постоянно заняты делом и для веселья вина много уж точно не пили, а делали это только на праздниках. А если кто-то употреблял спиртное в будний день, это было грехом и великим позором.

Кстати водку, считающуюся исконно русским напитком, научились перегонять в 860 году арабы из виноградного вина и назвали «аква-вита». По сути своей это был виноградный спирт, а не водка, но принято считать, что именно он стал родоначальником напитка. К нам же этот алкоголь прибыл только во времена Дмитрия Донского. Генуэзское посольство подарило его князю в знак признательности за гостеприимство. Снова виноградный спирт появился у нас XV веке и опять не прижился, потому что был крепким и неприятным. Привезли его снова иноземцы, а преподнесли Василию Темному как лекарство от многих болезней. Саму же водку, в нашем традиционном понимании, русские изобрели в 1448–1474 гг. Тогда она представляла собой разбавленный хлебный спирт, поэтому называлась хлебным вином или хлебной водкой.

Жадный трезвого не любит

Но как тогда пьянство стало процветать, раз пить мы не любили и не считали нужным? Пьянство приходит на Русь в тот момент, когда государство берет на себя управление производством и потреблением спиртных напитков. И, конечно, для простого народа водка была низкопробной, а для высших слоев общества – качественной. Теперь подбираемся к сути. Так как производства водки уже были в XV веке в монастырях Московской Руси, царь Иван Грозный ввел монополию государства на производство и продажу водки, равно как и на все прочие алкогольные напитки. Он же и посеял в нас смуту, открыв во временя своего царствования первые в России кабаки.









Начиналось же все с завоевания Казани, где Грозного впечатлили государственные питейные заведения. При этом татарские ханы не просто облагали спиртное налогом, но и клали в карман всю выручку. Так Грозный по прибытии в Москву и объявил все питейные заведения на Руси государевыми, построил «царев кабак» и разбросал филиалы по всей стране. Сначала пьянствовали в основном опричники, но денег царю хотелось больше. Тут и система спаивания народа не заставила себя долго ждать. Кабатчики были наемниками, а задача их заключалась не только в том, чтобы выполнить указ, но и срубить бабла. Чтобы увеличить прибыль они завлекали публику выступлениями скоморохов и гусляров, торговали водкой на вынос, ездили со своим товаром по домам и местам массового скопления людей, отпускали в долг, затем взыскивали деньги «с правежом великим». Власти же готовы были принять любые законы, облегчающие продажу водки. В ответ на просьбы отдельных воевод «людей от кабацкого питья унимать», Грозный отвечал: «Пишете, не радея о нашем деле, что кабак хотите отставить, а вы, делая леность и нехотя нам служить, пишете не делом», и приказывал, «чтобы питейный сбор был больше прежних лет».

Английский путешественник, описывая свою поездку в Москву, говорил, что работяги проматывали все свое имущество, пьянствуя в кабаках, пока всего не истратят. А делали они это, по их же словам, в честь царя. И кстати, пока мужик сидел в кабаке, никто и ни под каким предлогом не смел вызывать его оттуда, потому что этим можно было помешать растить царский доход. Иностранцы же называли питейные заведения Грозного «русскими тавернами». В кабаках выпивали, дрались, играли в кости. Еда там, кстати, не подавалась, а проносить её было запрещено. Так, напившись на голодный желудок, люди спускали за день все, что есть, вплоть до одежды. Бизнес этот, как уже было сказано, приносил в казну немало денег, поэтому государственная монополия сохранялась еще долго, а впоследствии стала ужесточаться.

И пьян, и бит, и голова болит

Именно во времена Грозного пьянство стало излюбленным делом россиян. Уже в XVI веке прусский дипломат Адам Олеарий в своих «Описаниях путешествия в Московию» отмечал, что был поражен количеству пьяных, валяющихся на улице. Пили мужчины, женщины, молодые и старые, простолюдины и титулованные особы. Еще одну черту россиян отметил дипломат Питер Петрей в своих «Московских Хрониках». Он писал, что в те времена, если гость мог выпить всё, что ему наливали, то к нему относились лучше, чем к тому, кто пил «худо».









Вот так мы, друзья, начали, а заканчивать никак не собираемся. Гремели и «кабацкие бунты», и антиалкогольные кампании, но зависимость населения от водки – бич и прошлого, и современности. А привела народ к тотальному пьянству политика государства. До сих пор пожинаем плоды и пытаемся бороться. А пытаемся ли?

В свое время лишь два правителя за всю историю выбрали здоровье нации, вместо забитого кармана. Вот только кончили оба плохо, вместе со своими частичными или полными «сухими законами».







