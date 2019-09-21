МЧС предупреждает жителей Подмосковья о снеге

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21 сентября 2019, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Главном управлении МЧС России сообщили, что в воскресенье, 22 сентября, в Подмосковье ожидается мокрый снег. Согласно последней информации, в городе поднимется ветер.

Предполагается, что в Подмосковье будут осадки, местами умеренные. Порывы ветра будут составлять от 17 до 22 метров в секунду, передает Агентство городских новостей "Москва".

В ведомстве порекомендовали гражданам не спускаться в подземные переходы и заглубленные помещения. Кроме того, сотрудники МЧС советуют людям не находиться рядом с рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями, а также избегать деревьев.