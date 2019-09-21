Владимир Ефимов: в Москве – один из самых низких уровней безработицы в мире

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21 сентября 2019, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Boris Kavashkin / globallookpress.com

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов рассказал, что столица России находится на втором месте среди крупнейших мегаполисов мира, уступая лишь Пекину по самому низкому уровню безработицы. Москва оставила позади Токио, Париж, Берлин, Стамбул, Лондон, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк. «Уровень безработицы в Москве – один из самых низких среди 10 крупнейших мегаполисов мира», – подчеркнул заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям.

Владимир Ефимов привел данные исследований международной группы Euromonitor. Согласно им, в 2018 году уровень безработицы в Москве составил 2,1%, в Дели и Токио он превысил 3%, в Лондоне и Нью-Йорке – 4%. Лидером рейтинга стал Пекин с показателем 1,4%, на десятом месте – Стамбул (12,8%).

Владимир Ефимов отметил, что уровень безработицы в Москве к концу 2018 года вернулся к докризисным показателям. Как отметил руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов, уровень занятости населения Москвы на протяжении последнего десятилетия растет. По этому показателю столица России – лидер среди мировых мегаполисов. По данным за 2018 год, он составил 81%. «В Лондоне этот показатель был равен 79%, в Дели – 40%», – сообщил министр Правительства Москвы. Денис Тихонов объяснил высокую конкурентоспособность возможностями, которые предоставляет столица России в борьбе за человеческий капитал.