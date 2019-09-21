Жители города Президентского внимания получат компенсацию за паводок

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21 сентября 2019, 12:03 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В список подтопленцев в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края включат более десяти тысяч человек. Все они смогут рассчитывать на денежную компенсацию от государства.

В настоящее время над списком пострадавших от паводка работают специалисты из правительства. Окончательно сформировать документ планируется к 23 сентября. Предполагается, что в него войдут 10060 горожан, среди которых жители частного сектора и многоквартирных домов.

Ожидается, что на компенсационные выплаты из казны будет направлено 167 миллионов рублей. Спецкомиссии, созданные для оценки ущерба, работают в разных районах города Юности.

Сейчас в Комсомольске отмечается снижение уровня паводка, а вода находится на отметке 771 сантиметр, снизившись за последние дни на 12 см. 430 частных дома до сих пор находятся в зоне подтопления.

Проблема также осложнена грунтовыми водами, затопившими городские улицы. Подвалы 400 многоквартирных домов затоплены водой. 25 сентября в городе ожидается подразделение войск химзащиты, которые обработают территории, попавшие в зону затопления.