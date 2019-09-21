В Татарстане школьник-рекетир избил мать первоклассника

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21 сентября 2019, 12:04 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео из социальных сетей

Терроризирующий малышню хулиган избил мать подростка, которая пришла защитить сына. Инцидент был снят на видео очевидцами. Оно появилось в социальных сетях.

Избиение произошло на детской спортивной площадке. Женщина разговаривала с подростком. Потом хулиган хватает ее за волосы. Спустя некоторое время, начинает бить кулаком по лицу.

Судя по закадровым комментариям детей (они стали очевидцами произошедшего), хулиган терроризировал младших. Среди жертв был учившийся в первом классе сын женщины. Несовершеннолетний рэкетир требовал с него 300 рублей.

Как сообщают местные СМИ, случай рэкета в биографии хулигана был далеко не первый. Он обкладывал данью многих детей. В качестве жертв выбирал тех, кто помладше. Если дети отказывались платить, применял к ним силу.

Инцидентом уже заинтересовалась Комиссия по делам несовершеннолетних. Там поясняют, что случай уже вышел за рамки педагогики. Теперь им будет заниматься полиция.